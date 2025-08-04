- O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou na tarde desta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
- A Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e apreendeu celulares
- A decisão foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam Bolsonaro de utilizar redes sociais; leia a íntegra
- A medida abrangia uso direto ou por intermédio de terceiros, e impunham outras restrições como o uso de tornozeleira eletrônica
- No domingo (3), Flávio Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais no qual o ex-presidente aparece participando, por telefone, do ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro; ele apagou a publicação
- Agora, Bolsonaro terá que cumprir novas restrições
Decisão
Notícia
Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada; siga ao vivo as últimas informações
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirma que ex-presidente descumpriu medidas cautelares