Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

Bolsonaro estava em casa nesta segunda-feira quando recebeu a ordem de Moraes. Pedro Ladeira / Folhapress

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Também nesta segunda-feira, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares foram apreendidos:

"A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta segunda-feira (4/8), em Brasília/DF, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 14129", informou a PF em nota.

Alexandre de Moraes afirma, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.

A prisão domiciliar deve ser cumprida em seu endereço residencial, com as seguintes normas:

Uso de tornozeleira eletrônica

Proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados

Recolhimento de todos os celulares disponíveis no local

"As condutas de JAIR MESSIAS BOLSONARO desrespeitando, deliberadamente, às decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão", completou o ministro.

Defesa diz que "Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida"

A defesa de Jair Bolsonaro declarou que foi surpreendida com a decisão de Moraes. Segundo os advogados, Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que o proíbe de usar as redes sociais, incluindo perfis de terceiros.

"A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", afirmou a defesa.

Os advogados também disseram que vão recorrer da decisão.

Um dos filhos do ex-presidente publicou fotos dele participando dos atos de domingo (3). @CarlosBolsonaro / X / Reprodução

Publicações no domingo

No domingo (3), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou no X uma foto do pai, Jair Bolsonaro, participando por telefone de ato realizado por apoiadores no Rio de Janeiro.

O irmão Flávio também publicou um vídeo do mesmo momento, porém, apagou a publicação.

No registro, o ex-presidente aparece com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica, que é obrigado a usar, em destaque. Na publicação, Flavio, o filho "01" do ex-presidente escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês".

Já na publicação de Carlos, o filho de Bolsonaro escreve: "Te amo, pai! E o Brasil também te ama. Hoje, o povo demonstrou mais uma vez que não esqueceu quem sempre esteve ao seu lado".

Ele ainda cita o ministro Alexandre de Moraes na legenda:

"Alexandre de Moraes pode tentar, mas não vai conseguir calar um país inteiro", escreveu.

Já em São Paulo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou no celular uma videochamada com Bolsonaro:

— Não pode falar, mas pode ver — afirmou ao público.

No Rio de Janeiro, um áudio de Bolsonaro foi conectado no sistema de alto-falantes:

— Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos — disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a orla carioca.

Tornozeleira e operação

Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica desde o dia 18 de julho. Além do equipamento, ele estava proibido de sair de casa entre as 19h e as 6h e nos fins de semana, de se comunicar com diplomatas ou se aproximar de embaixadas e de conversar com outros réus investigados pelo STF, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

Durante um ato na Câmara dos Deputados, onde mostrou a tornozeleira eletrônica, Bolsonaro voltou a criticar as medidas:

— Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus — disse.

Trama golpista

Em 14 de julho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Jair Bolsonaro e outros sete réus, considerados integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista.

O documento foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto faz parte das alegações finais da acusação e é uma das últimas etapas do processo.

Crimes atribuídos a Bolsonaro: