Política

Trama golpista
Notícia

Moraes dá prazo para militares de "ações coercitivas" enviarem alegações finais

Militares e policial federal são acusados de integrar núcleo que teria planejado ações para pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe

Estadão Conteúdo

