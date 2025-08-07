Moraes autoriza que Tarcísio e outros cinco políticos visitem Bolsonaro; dois gaúchos estão na lista

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde segunda-feira (4), receber a visita de seis aliados políticos. Os deputados gaúchos Coronel Zucco e Marcelo Moraes, ambos do PL, estão no despacho publicado nesta quinta-feira (7).
Moraes também concedeu permissão para Bolsonaro receba a vista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo (veja a lista completa abaixo). Ele deve ir até a casa do ex-presidente nesta quinta-feira.
As datas das visitas foram definidas pelo magistrado e devem ocorrer exclusivamente entre 10h e 18h. Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco será o último a visitar o ex-presidente: dia 14 de agosto.
Na quarta-feira (6), Moraes autorizou que filhos e netos do ex-presidente o visitem sem a necessidade de pedido prévio ou agendamento.
"Em 5/8/2025 e 6/8/2025, foram formulados diversos pedidos de visita ao réu. Intimados, os advogados regularmente constituídos informaram que o réu tem interesse de receber as visitas de todas as pessoas indicadas no despacho proferido em 6/8/2025", diz trecho do despacho assinado por Moraes.
Lista de visitas autorizadas a Bolsonaro
- Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo: 7 de agosto;
- Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal: sexta-feira (8);
- Deputado federal Geraldo Junio (PL-MG): 11 de agosto;
- Deputado federal Marcelo Moraes (PL-RS): 12 de agosto;
- Renato de Araújo Corrêa, empresário e presidente do PL em Angra dos Reis (RJ): 13 de agosto;
- Deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara: 14 de agosto