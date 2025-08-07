Moraes autoriza que Tarcísio e outros cinco políticos visitem Bolsonaro; dois gaúchos estão na lista

Bolsonaro está em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica pelo descumprimento de medidas cautelares. Redes Sociais / Reprodução

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde segunda-feira (4), receber a visita de seis aliados políticos. Os deputados gaúchos Coronel Zucco e Marcelo Moraes, ambos do PL, estão no despacho publicado nesta quinta-feira (7).

Moraes também concedeu permissão para Bolsonaro receba a vista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo (veja a lista completa abaixo). Ele deve ir até a casa do ex-presidente nesta quinta-feira.

As datas das visitas foram definidas pelo magistrado e devem ocorrer exclusivamente entre 10h e 18h. Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco será o último a visitar o ex-presidente: dia 14 de agosto.

Na quarta-feira (6), Moraes autorizou que filhos e netos do ex-presidente o visitem sem a necessidade de pedido prévio ou agendamento.

"Em 5/8/2025 e 6/8/2025, foram formulados diversos pedidos de visita ao réu. Intimados, os advogados regularmente constituídos informaram que o réu tem interesse de receber as visitas de todas as pessoas indicadas no despacho proferido em 6/8/2025", diz trecho do despacho assinado por Moraes.

Lista de visitas autorizadas a Bolsonaro