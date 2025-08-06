Política

Moraes autoriza Daniel Silveira a fazer tratamento de saúde fora da prisão

Ex-deputado federal passou por uma cirurgia no joelho recentemente. Ele cumpre pena de oito anos e nove meses de prisão em presídio de Magé, na Baixada Fluminense

Agência Brasil

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS