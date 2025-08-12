Política

No próximo sábado
Notícia

Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames em hospital de Brasília

Ex-presidente havia feito pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal após crise de soluços. Ele continuará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e deverá apresentar atestado de comparecimento

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS