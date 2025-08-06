Moraes aceita pedido de acareação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro

Marcelo Câmara e Mauro Cid ficarão frente a frente. Linkedin / EVARISTO SA / Reprodução / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o pedido da defesa do coronel Marcelo Costa Câmara para a realização de uma acareação entre o cliente e o tenente-coronel Mauro Cid.

No pedido, a defesa de Câmara, que atuou como assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alega que o depoimento de Cid possui "incongruências".

"Em prol da ampla defesa, deve ser autorizada a realização da acareação entre o réu Marcelo Costa Câmara e o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid", decidiu Moraes.

O ministro destacou que, mesmo nas acareações, "o réu — diferentemente das testemunhas — não tem o compromisso de dizer a verdade, podendo inclusive falseá-la em prol de sua autodefesa".

Com a acareação, a defesa de Marcelo Câmara quer confrontar os trechos do depoimento de Cid, em que ele afirmou que Câmara tinha acesso e manipulou minuta do plano golpista no Palácio da Alvorada.

O colaborador também declarou que Marcelo Câmara realizava um monitoramento contínuo do ministro Alexandre de Moraes, e de Lula e Alckmin no processo eleitoral de 2022.

"Cid atestou que, no começo do suposto monitoramento, o Peticionário não tinha conhecimento das motivações que fizeram o colaborador solicitar as informações por ele fornecidas. Contudo, afirmou que, com o transcorrer dos dias, mais para o final dos pedidos, o Peticionário Marcelo Câmara tinha conhecimento do porquê o major Rafael de Oliveira havia solicitado essas informações por meio do colaborador", atestaram os advogados.

Como funciona a acareação

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas em um caso são colocadas frente a frente para confrontar suas versões dos fatos. Cada uma responde perguntas parecidas sobre possíveis contradições entre os depoimentos. O objetivo é ajudar o juiz a entender melhor o que realmente aconteceu, reunindo mais informações para que ele possa tomar uma decisão final.

O procedimento, em regra, é fechado, e contará com a presença apenas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, dos réus, dos respectivos advogados e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em junho, Mauro Cid participou de uma audiência de acareação com o ex-ministro e general Walter Braga Netto. Depois, foram colocados frente a frente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres — também réu na ação penal — e o ex-comandante do Exército Freire Gomes, que participa do processo como testemunha.