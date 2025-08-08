Política

Coletiva de imprensa
Notícia

Governo veta 63 dispositivos da lei que flexibiliza licenciamento ambiental; acompanhe ao vivo

Termina nesta sexta-feira o prazo para o presidente Lula sancionar do projeto de lei aprovado pelo Congresso que relaxa normas de proteção do meio ambiente

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS