- A Câmara dos Deputados aprovou em 17 de julho o projeto de lei 2159/21, que estabelece novas regras para o licenciamento ambiental no Brasil.
- A proposta simplifica os procedimentos e reduz os prazos para a obtenção de licenças.
- O texto vai ser sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com veto de 63 dos cerca de 400 dispositivos.
- Além de Marina Silva, acompanham a coletiva desta sexta-feira (8) o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Joao Paulo Capobianco, Miriam Belchior, Secretaria-Executiva da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Jorge Messias, Advogado-Geral da União.
- Miriam Belchior informou que o governo está enviando um projeto de lei em caráter de urgência para não deixar vácuo com os vetos apontados pelo governo federal.
Coletiva de imprensa
Notícia
Governo veta 63 dispositivos da lei que flexibiliza licenciamento ambiental; acompanhe ao vivo
Termina nesta sexta-feira o prazo para o presidente Lula sancionar do projeto de lei aprovado pelo Congresso que relaxa normas de proteção do meio ambiente