Ministério Público ajuíza ação contra esquema de “rachadinha” na prefeitura de Canoas na gestão Jairo Jorge

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) ajuizou, nesta sexta-feira (29), uma ação de improbidade administrativa por um suposto esquema de “rachadinha” na prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana.

Conforme o MPRS, o esquema ocorreu na nomeação de cargos em comissão e funções gratificadas da administração municipal de Canoas entre 2021 e 2024, quando Jairo Jorge (PSD) era o prefeito.

A investigação aponta que os servidores nomeados eram obrigados a repassar parte de seus salários como condição para manter os cargos. As transferências eram feitas em dinheiro vivo ou via Pix. Os recursos eram usados para fins pessoais e políticos.

A promotoria afirma ainda que os atos foram praticados com a chancela do então prefeito Jairo Jorge e da então primeira-dama Thais Pena.

O objetivo, segundo o MP, era favorecer um “afilhado político”. A promotora de Justiça Renata Pinto Lucena aponta que esta pessoa teve autonomia para indicar cargos de confiança no município e dar ordens, mesmo sem cargo oficial. O homem também teria sido eleito vereador em 2024, mas teve o mandato cassado em 2025 após processo de impeachment. O Ministério Público não confirmou o nome do suposto favorecido.

Segundo o MP, uma entidade social ligada às primeiras-damas foi usada como fachada para centralizar parte dos recursos ilícitos. A prática, segundo a investigação, foi agravada por ameaças às vítimas e pelo uso indevido da estrutura pública.

O MPRS pede a condenação dos envolvidos por ato de improbidade administrativa.

