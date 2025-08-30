Política

Ministério Público ajuíza ação contra esquema de “rachadinha” na prefeitura de Canoas na gestão Jairo Jorge

Investigação aponta que pessoas nomeadas para cargos em comissão e funções gratificadas eram obrigadas a repassar parte dos salários como condição para permanecerem

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

