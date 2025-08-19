Mesa diretora da Câmara propõe punição para deputados que atrapalharem fisicamente funcionamento da Casa

Texto permite punição imediata, antes da avaliação pela Comissão de Ética. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados apresentou nesta terça-feira (19) um projeto de resolução que altera o regimento interno para punir parlamentares que bloquearem fisicamente o andamento das atividades legislativas. A proposta já consta na pauta de votações do dia.

A iniciativa começou a ser estudada após ocupações realizadas no início do mês por deputados da oposição nos plenários da Câmara e do Senado, que interromperam os trabalhos da Câmara por 36 horas. A mobilização ocorreu em protesto à prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também reivindicava anistia.

O projeto prevê que a Mesa Diretora possa aplicar suspensão imediata a deputados que impeçam, de forma física, a abertura das sessões ou outros trabalhos da Casa. Depois, os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética para avaliação. Atualmente, o regimento exige que qualquer denúncia seja analisada diretamente pelo colegiado, sem que a Mesa tenha poder de suspender parlamentares de imediato.

Em sua justificativa, o texto afirma que confrontos físicos e ocupações no plenário “são incompatíveis com a dignidade do mandato e com os princípios do Estado Democrático de Direito”.

Segundo a cúpula da Câmara, o objetivo do projeto é “garantir a ordem, preservar a continuidade dos trabalhos e proteger a integridade do processo legislativo”.

"Esses comportamentos não apenas interrompem a atividade legislativa, mas também prejudicam a imagem e a autoridade da Casa perante a sociedade”, complementou a Mesa.

A proposta também altera o Código de Ética Parlamentar, deixando claro que atentam contra o decoro atos como:

Ofensas morais ou desrespeito a colegas, à Mesa ou a comissões;

Agressões físicas nas dependências da Câmara;

Bloqueio ou obstrução das atividades legislativas por ações físicas ou outros meios que excedam as prerrogativas regimentais.

Obstrução X ocupação física

A obstrução é um recurso utilizado por parlamentares em diferentes países para atrasar o andamento das atividades legislativas e ganhar tempo em estratégias políticas. Entre os métodos mais comuns estão discursos prolongados, pedidos de adiamento de debates e votações, e a saída do plenário para comprometer o quórum.

No Brasil, o Regimento Interno da Câmara prevê esse instrumento, definindo-o como “mecanismo usado para evitar a votação de determinada matéria, anunciado pelo líder do partido ou bloco, de modo que as presenças dos parlamentares liderados não sejam computadas para o quórum de deliberação”.