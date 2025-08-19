Política

Atentado contra o decoro
Notícia

Mesa diretora da Câmara propõe punição para deputados que atrapalharem fisicamente funcionamento da Casa

Projeto de resolução permite suspensão imediata e altera Código de Ética, após ocupações nos plenários por protesto à prisão de Bolsonaro

Zero Hora

