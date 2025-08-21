Política

Contrário
Notícia

André Mendonça vota por absolvição de Zambelli em ação sobre porte ilegal de arma de fogo; Corte já tem maioria para condenação

Nunes Marques também foi contra condenação. Plenário analisa processo sobre caso ocorrido durante as eleições de 2022, quando a deputada licenciada perseguiu um homem em São Paulo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS