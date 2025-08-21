André Mendonça vota por absolvição de Zambelli em ação sobre porte ilegal de arma de fogo; Corte já tem maioria para condenação

Deputada já foi condenada por invasão ao sistema do CNJ. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a condenação de Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo em ação na qual a deputada federal licenciada também é ré por constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A Corte já tem maioria para condenação.

No primeiro caso, o ministro alegou que a parlamentar possuía autorização para porte de arma de fogo na data do crime.

"Pode ter feito mal uso de seu 'porte de arma', mas o tinha, sem dúvida, conforme comprovado nos autos", escreveu.

Sobre a acusação de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, no entanto, o ministro estabeleceu condenação a oito meses de detenção em regime inicial aberto "considerando que a ré é primária e não ostenta antecedentes".

Maioria para condenação

Mendonça divergiu do relator, Gilmar Mendes. Antes Nunes Marques também já havia votado pela absolvição.

Além de Mendes, votaram pela condenação Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Tofolli e Edson Fachin.

Todos seguiram o entendimento de Mendes, que votou por cinco anos e três meses de prisão em regime semiaberto e perda do mandato em função da condenação criminal.

O caso é julgado no plenário virtual, e os demais ministros têm até as 23h59min desta sexta-feira (22) para votar. Restam os votos dos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

Relembre o caso

A ação penal julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal está relacionada ao episódio em que Zambelli sacou uma arma de fogo numa via pública de São Paulo e apontou para o jornalista Luan Araújo, que foi perseguido até uma lanchonete onde ele tentou se proteger.

O caso ocorreu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Em seu voto, Gilmar Mendes afirmou que a reação armada diante de ofensas não encontra amparo no Estado Democrático de Direito.

"Ao adentrar no estabelecimento comercial com a arma em punho apontada para Luan, determinando repetidas vezes que o mesmo deitasse no chão, a ré claramente forçou-o a fazer ato contrário à sua vontade, utilizando-se da arma de fogo para subjugá-lo, mediante grave ameaça, restringindo sua liberdade momentaneamente", afirmou o relator.

Segunda condenação

Caso confirmada, essa será a segunda condenação de Carla Zambelli pelo STF, após ela ter sido condenada, em maio, a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Antes de ser presa, contudo, Zambelli fugiu para a Itália, país do qual também possui cidadania. No fim de julho, ela foi localizada e presa pelas autoridades italianas, depois de ter sido incluída na difusão vermelha da Interpol.

Em seguida, a Justiça italiana decidiu mantê-la presa após ela ter sido apresentada a um juiz, procedimento similar à audiência de custódia realizada no Brasil.