Marcos do Val é alvo de operação da PF e terá que usar tornozeleira eletrônica

Marcos do Val foi alvo de operação da PF no aeroporto de Brasília. Divulgação / Agência Senado/Divulgação

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (4), após desembarcar no aeroporto de Brasília.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), ele passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, com recolhimento domiciliar em período noturno de segunda a sexta-feira, além do recolhimento integral aos fins de semana, feriados e dias de folga (abaixo, confira as medidas impostas ao senador).

Conforme apurou a TV Globo, o parlamentar ofereceu resistência a colocar a tornozeleira eletrônica.

Alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o senador viajou para Orlando, nos Estados Unidos, durante o recesso parlamentar, contrariando a decisão do STF. Ele passou 10 dias fora do país, utilizando o seu passaporte diplomático — que agora, terá de ser devolvido.

Medidas cautelares impostas ao senador

Uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e recolhimento integral aos finais de semana, feriados e dias de folga;

Cancelamento e devolução do passaporte diplomático, mediante envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores;

Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros;

Bloqueio de quaisquer bens ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a ele;

Bloqueio de todas as chaves Pix e de todos os cartões do senador, veículos que constam no nome dele e de salários e verbas de gabinete

Entenda o caso

Marcos do Val teve o passaporte retido pelo STF em agosto do ano passado, na Operação Disque 100, sob a suspeita de integrar um grupo que promovia ataques nas redes sociais contra agentes da Polícia Federal que atuam em inquéritos junto ao Supremo.

Na ocasião, Moraes determinou a prisão preventiva dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, mas as ordens não foram cumpridas por eles viverem nos Estados Unidos e na Espanha, respectivamente.



A decisão sobre Do Val foi confirmada pela Primeira Turma do STF em fevereiro. Desde então, ele recorreu duas vezes ao colegiado na tentativa de reaver o documento, mas ambos os pedidos foram negados — o último deles em março.

No dia 15 de julho, o senador entrou com um pedido ao STF para realizar a viagem, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

No dia 24, porém, o parlamentar informou através de suas redes sociais que havia realizado a viagem utilizando o seu passaporte diplomático.

Ainda em 2024, Do Val teve as contas nas redes sociais retidas. No X (antigo Twitter), o usuário que acessa a conta do senador se depara com a seguinte mensagem:

"@marcosdoval foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial".

Quem é Marcos Do Val

Marcos Do Val foi eleito senador pelo Espirito Santo em 2018 e seu mandato se estende até 2027.