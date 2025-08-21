Malafaia instigou Bolsonaro a descumprir medidas cautelares, diz PF

PF diz que Malafaia atuou para que Bolsonaro descumprisse as medidas cautelares. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Investigação da Polícia Federal (PF) aponta que o pastor Silas Malafaia teria instigado e orientado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a descumprir medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta terça-feira (20), a PF cumpriu mandado de busca pessoal e apreensão contra Malafaia no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo STF no âmbito do inquérito que apura tentativa de obstrução da Justiça relacionada à trama golpista.

Segundo a PF, o pastor incentivou Bolsonaro especialmente no uso das redes sociais. À época, o STF havia determinado que Bolsonaro não poderia usar seus perfis nem se comunicar nas redes por meio de terceiros, como filhos ou apoiadores políticos.

A Corte também obrigou o ex-presidente a usar tornozeleira eletrônica. Após descumprimentos dessas medidas, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão domiciliar.

"Há fortes evidências, ainda, que SILAS LIMA MALAFAIA atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada, destinada à criação, produção e divulgação de ataques a Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no contexto de milícias digitais" diz a PF em documento encaminhado ao STF.

Documento mostra mensagens trocadas entre Jair e Silas. Polícia Federal / Reprodução

"Os elementos de prova indicam que as condutas de SILAS LIMA MALAFAIA influenciam diretamente o investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO, resultando em ações concretas, inclusive com postagem de conteúdos nas redes sociais previamente acordadas por SILAS LIMA MALAFAIA", diz outro trecho do documento da PF.

Orientações a Bolsonaro

Em uma das mensagens, enviada em 13 de julho, Malafaia detalhou orientações para Bolsonaro se posicionar sobre o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

"Tem que pressionar o STF dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa será suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra ministros do STF e suas famílias. Eles se caqão (sic) disso! A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso!”, escreveu o pastor, segundo o documento da PF encaminhado ao STF.

As mensagens também mostram o pastor insistindo para que o ex-presidente gravasse um vídeo para complementar a carta que ele havia escrito se posicionando sobre o tarifaço: "O brasileiro ver (sic) muito mais vídeo do que lê carta. Questão cultural", disse o pastor.

Trecho de conversa entre o pastor e o ex-presidente. Reprodução / Polícia Federal

Malafaia alvo da PF

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de aparelhos celulares do pastor Silas Malafaia nesta quarta.

A medida cumpriu decisão do STF, conforme a PF. Também foram executadas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas:

Proibição de deixar o país, com apreensão de passaporte

Proibição de manter contato com outros investigados, Eduardo e Jair Bolsonaro

Malafaia foi abordado por policiais federais ao desembarcar de voo proveniente de Lisboa e está sendo ouvido nas dependências do aeroporto.