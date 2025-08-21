Malafaia chamou Eduardo de "babaca" e "inexperiente" em mensagem a Bolsonaro

Print anexado no relatório da PF. Reprodução / Polícia Federal

Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) anexou conversas entre o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No diálogo, Malafaia chama o Eduardo Bolsonaro de "babaca" por duas vezes, por áudio e por mensagem.

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior", escreveu o pastor.

Apesar das críticas a Eduardo, Malafaia direcionou elogios a um outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Busca e apreensão contra Malafaia

Além disso, também nesta quarta-feira (20), a PF cumpriu mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de aparelhos celulares do pastor, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A medida cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a PF, no âmbito da PET nº 14129, que apura tentativa de coação e obstrução de Justiça no processo da trama golpista.

Malafaia foi abordado por policiais federais ao desembarcar de voo proveniente de Lisboa e é ouvido durante a noite nas dependências do aeroporto.

Jair e Eduardo indiciados

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram indiciados no inquérito da Polícia Federal que apurava suspeita de obstrução de investigação e atuação contra autoridades brasileiras.