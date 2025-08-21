Política

Em relatório da PF
Notícia

Malafaia chamou Eduardo de "babaca" e "inexperiente" em mensagem a Bolsonaro

Nesta quarta, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de celulares de Malafaia, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio; o pastor é ouvido nas dependências do aeroporto

