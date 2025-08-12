Lula volta a defender soberania do Brasil e diz que mundo está ficando mais "perverso" e "nervoso" 

Presidente Lula também defendeu a necessidade democrática no país. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a soberania nacional durante a entrega de um prêmio da área de educação, no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (11). O líder do Executivo ainda citou que o cenário internacional está "cada vez mais hostil".

— Este país está precisando de todos nós, porque o mundo está ficando mais perverso. O mundo está ficando mais nervoso, e nós precisamos de um país soberano, democrático, e que o povo brasileiro seja o único dono deste país — disse, conforme o g1.

Além de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, Trump acusou o Judiciário brasileiro de fazer uma "caça às bruxas" ao julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista e ainda sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky.

Educação como prioridade

O presidente Lula também destacou a história da educação no Brasil que, segundo ele, nunca foi prioridade. Ele lembrou que o país foi o último da América do Sul a criar uma universidade, em 1920.

— Esse número que o ministro Camilo citou, de que um terço da população não terminou o ensino fundamental, é resultado do descaso com a educação. Nós resolvemos mudar a regra do jogo. Educação custa, porque precisa de infraestrutura, laboratórios, conhecimento científico e professores bem pagos — afirmou.

O presidente defendeu a ampliação da educação integral e citou programas como o Pé-de-Meia, criado para garantir que jovens permaneçam na escola.