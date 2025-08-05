Haddad diz que "muita coisa boa ficou obscurecida" com os últimos acontecimentos políticos; siga reunião do "Conselhão" ao vivo

- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta terça-feira (5), da quinta reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o "Conselhão", em Brasília.
- A um dia do início do tarifaço de Trump ao Brasil, expectativa é que o presidente discurse sobre a soberania na nacional.
- Conselho reúne empresários e membros da sociedade civil que auxiliam a Presidência na formulação de políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento econômico do país.
- Também é esperado que o petista comente sobre a prisão de Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira (4) por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.
O que é o "Conselhão"
Popularmente conhecido como "Conselhão", o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) é um importante órgão de assessoria ao governo federal. Composto por empresários de diferentes ramos, o grupo aconselha a Presidência da República sobre diretrizes econômicas.
O grupo auxilia a Presidência a formular projetos, diretrizes e formular leis referentes ao desenvolvimento econômico.