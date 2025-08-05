Política

Em Brasília
Notícia

Haddad diz que "muita coisa boa ficou obscurecida" com os últimos acontecimentos políticos; siga reunião do "Conselhão" ao vivo

Presidente vai discursar para empresários membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) e vai abordar a soberania do país

