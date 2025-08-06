Lula diz que vai debater tarifaço com o Brics e que não vai se "humilhar" ligando para Trump 

Brasil e Estados Unidos estão em conflito comercial. Brendan SMIALOWSKI/Evaristo SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que só vai ligar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando sentir que há chance de diálogo. Por enquanto, a intenção é debater o tarifaço com o Brics, afirmou Lula:

— Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar — declarou Lula em entrevista à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (6).

Além disso, Lula afirmou que o governo está empenhado em convencer empresários americanos a se posicionarem contra as medidas de Trump, destacando a importância do engajamento do setor privado dos EUA na contenção dos efeitos do tarifaço.

Ao ser questionado sobre um plano de contingência, disse que o Brasil fará o que estiver ao alcance da economia nacional, sempre mantendo a responsabilidade fiscal.

Debate com o Brics

Segundo o presidente, a intenção é debater o tarifaço com o Brics — grupo de países em desenvolvimento do qual o Brasil faz parte, junto com a China, a Rússia e a Índia, dentre outros. O país indiano, inclusive, também têm sido alvo das tarifas de Trump.

— Vou tentar fazer uma discussão com eles (Brics) sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão — disse Lula.

O presidente ainda reforçou que a organização tem 10 países no G20 — grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

As falas acontecem no dia em que as taxas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelos Estados Unidos, entram em vigor.