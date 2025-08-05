Lula diz que salário de R$ 46 mil que recebe como presidente da República "não é muito"

Declaração aconteceu durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Antonio Cruz / Agência Brasil / Divulgação

Durante fala sobre "justiça tributária" nesta terça-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o salário de R$ 46 mil que ganha como presidente da República "não é muito".

— "Estamos querendo começar a fazer um pouco de justiça tributária. Não pode a pessoa que vai no mercado comprar as coisas de comer pagar o mesmo Imposto de Renda (IR) que paga o Lula. Meu salário não é muito não, tá? Salário de presidente é R$ 46 mil, paga 27% de IR, o PT (Partido dos Trabalhadores) me cobra R$ 4 mil na fonte, me sobram R$ 21 mil. Não é fácil a vida — disse o presidente na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado "Conselhão", conforme o g1.

Segundo o petista, após descontos com Imposto de Renda e uma contribuição para o Partido dos Trabalhadores, sobram R$ 21 mil para ele gastar conforme suas vontades.

— Ninguém me dá aumento. Eu tenho que pedir para mim mesmo. Eu levanto todo dia, me olho no espelho e falo: "Ô Lula, eu quero aumento". E eu falo: "Você não vai ter". Então não dá — acrescentou o presidente.

Lula se referia à proposta do governo federal de isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Prioridade para o governo, o projeto pode ser votado nos próximos meses pelo Congresso Nacional.

— O Haddad é tão humilde que a gente fez a proposta para isentar (de IR) quem ganha R$ 5 mil. E colocamos para pagar essa diferença um grupo seleto que ganha acima de R$ 1 milhão por ano. Não é que essa gente acha ruim? — questionou Lula.