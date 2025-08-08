Política

Durante evento no Acre
Notícia

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes: "Verdadeiros traidores da pátria"

Presidente também afirmou que Donald Trump deve "aprender a respeitar a soberania deste país"

Estadão Conteúdo

