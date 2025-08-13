Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics

Cúpula do Brics de 2025 aconteceu no Rio de Janeiro. Ricardo Stuckert / PR/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira (12) que não recuou da ideia de uma moeda para os países que integram o Brics.

— É preciso testá-la. Se testar e fracassar, eu estava errado. Mas eu acho que é preciso alguém me convencer que eu estou errado — afirmou Lula em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

O presidente ressaltou que o bloco representa um sucesso para o Brasil e que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode estar com “um pouco de ciúmes da participação do Brasil nos Brics”, afirmou.

Ele defendeu o bloco sobre a necessidade de unificar interesses de países do Sul global para que pudessem dialogar, discutir e tentar utilizar a sua similaridade (de interesses)”. Lula defendeu que os Brics representam metade da humanidade e um terço do PIB mundial.

O Brics é formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Dólar

Lula afirmou que não sabe dizer, entretanto, se a taxação do governo americano sobre os produtos brasileiros tem relação direta com o Brics.

Ele questionou a possibilidade de negociar com os países em suas moedas.

— O dólar é uma moeda importante, mas nós podemos discutir nos Brics, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós — afirmou.

Lula voltou a afirmar que defende o multilateralismo nas relações entre os países.

— O multilateralismo é o que permitiu que a gente tivesse um certo equilíbrio nas negociações comerciais entre os Estados. A não predominância de um Estado maior sobre um Estado menor — disse.

Encontro em setembro