Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: "Tenho coisa melhor para fazer"

"Se ele cometeu o crime, ele vai se punido", disse Lula. Antonio Cruz / Agência Brasil / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus do chamado "núcleo crucial" na ação sobre tentativa de golpe de Estado.

— Tenho coisa melhor para fazer — disse em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).

O julgamento da ação penal do golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início na próxima terça-feira (2), e tem sessões marcadas ao longo de duas semanas.

Lula disse que o que está em análise na Corte não é a "figura" de Bolsonaro:

— É o comportamento desse cidadão, que foi presidente da República, em função das denúncias e delações feitas e das provas apuradas pela Polícia Federal. São os autos do processo que vão ser julgados. Se ele cometeu o crime, ele vai se punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido e a vida continua — afirmou.

O presidente também reprovou a articulação de parlamentares pela aprovação de um projeto de anistia que poderia beneficiar Bolsonaro:

— É uma coisa tão impertinente. Ninguém foi ainda condenado. O homem não foi nem ainda julgado — disse.

Segundo Lula, cabe ao ex-presidente apresentar provas na defesa para provar sua inocência.

— Ele que se defenda e prove que é mentira — afirmou.

Cassação de Eduardo Bolsonaro

Na entrevista, o presidente Lula comentou ainda o pedido do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para seguir exercendo seu mandato mesmo morando nos Estados Unidos. Ele voltou a defender a cassação do parlamentar:

— Eu já falei com o presidente (da Câmara) Hugo Motta, com vários deputados, que é extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro porque ele vai passar para a história como o maior traidor deste país — disse.

— Ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ficar mentindo sobre o Brasil. Porque as acusações que o (presidente americano Donald) Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas —afirmou Lula.

O julgamento

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde 4 de agosto. A medida foi decretada após descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais.

Serão cinco dias de julgamento, sendo a primeira sessão no dia 2 de setembro. O cronograma deve ser assim:

2 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h) 3 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 9 de setembro : das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h) 10 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

A PGR pede a condenação dos oito réus do núcleo "crucial" por todos os crimes listados na denúncia. Eles respondem pelos crimes de: