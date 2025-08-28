Lula diz que Congresso deve votar isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil na próxima semana

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (28) que o Congresso deve votar na próxima semana a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, além da taxação de pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão por ano, com alíquota de 10%.
Em entrevista à Record MG, Lula também disse que "ricos não querer pagar Imposto de Renda, mas vão ter que pagar".
Entre as medidas adotadas pelo governo federal, Lula voltou a exaltar a aprovação da reforma tributária, que classificou como "possivelmente a mais moderna de qualquer país do mundo". A mudança começará a vigorar a partir de 2027.
O presidente destacou ainda que o feito ocorreu em um cenário político adverso:
— É fácil governar quando você tem maioria. Eu tenho 70 deputados em 513, nove senadores em 81. Com aliados de esquerda, 130. Com os outros aliados que construí, consigo maioria — afirmou
Ele também destacou que a articulação no Congresso foi fundamental para o resultado:
— Sou agradecido porque aprovamos 99% do que queríamos, inclusive algo inédito neste país: uma reforma tributária.
Segundo Lula, a mudança permitirá que a economia brasileira cresça acima de 12% ao ano em média durante vários anos, de acordo com projeções de institutos de pesquisa e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.