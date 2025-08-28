Política

Articulação 
Notícia

Lula diz que Congresso deve votar isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil na próxima semana

Presidente disse que também será votada a  taxação de pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão por ano

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS