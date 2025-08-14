Lula diz que Brasil é bom parceiro comercial, só não vai "andar de joelhos" para os EUA

Presidente respondeu a declarações de Trump. Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira (14), em Pernambuco, às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o Brasil como um dos "piores parceiros comerciais".

— É mentira que o Brasil seja mau parceiro. O Brasil é bom, só não vai andar de joelhos para governo americano — disse Lula.

O petista ainda acusou os EUA de ameaçarem o país "todos os dias" e afirmou que, se Trump fosse brasileiro, seria julgado e preso pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Na Casa Branca, Trump havia afirmado que "o Brasil tem sido horrível em relações comerciais" e que o país impõe "tarifas tremendas" sobre produtos americanos.

Ele voltou a criticar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que chamou de "execução política". Questionado sobre a aproximação de Brasil e México com a China, respondeu:

— Não estou preocupado. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles.

Lula rebateu dizendo que os EUA não têm prejuízo no comércio com o Brasil.

— Se você pegar 15 anos, eles tiveram lucro de US$ 410 bilhões. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo — disse o presidente brasileiro.

Projetos

As declarações do petista foram dadas durante entrega de títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, no Recife (PE).