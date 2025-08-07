Lula conversa com primeiro-ministro da Índia, país também taxado em 50% pelos Estados Unidos

Modi visitou o Brasil em 7 de julho, durante encontro do Brics. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

Alvos do tarifaço de Donald Trump, Brasil e Índia concordaram em fortalecer a cooperação comercial entre os países. O desejo foi manifestado nesta quinta-feira (7) durante conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

"Os líderes discutiram o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais. Brasil e Índia são, até o momento, os países mais afetados", diz nota divulgada pelo governo brasileiro, em referência a sobretaxa de 50% aos produtos do país que entrou em vigor na quarta-feira (6) – mesmo dia em que Trump anunciou tarifa adicional de 25% à Índia, argumentando que o país adquire petróleo da Rússia e financia o confronto com a Ucrânia.

A conversa entre Lula e Modi durou cerca de uma hora. Eles sinalizaram um ao outro o desejo de aumentar para US$ 20 bilhões a meta do comércio bilateral entre os países até 2030.

"Ambos reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre os dois países”, diz outro trecho da nota do governo brasileiro.

O telefonema também serviu para confirmar uma visita de Lula à Índia no próximo ano.