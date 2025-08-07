Política

Lula conversa com primeiro-ministro da Índia, país também taxado em 50% pelos Estados Unidos

Presidente brasileiro ligou para Narendra Modi nesta quinta-feira, a fim de discutir o cenário econômico internacional. Ambos os países foram alvos do tarifaço de Donald Trump

