Lula diz que operação contra o PCC foi "maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado"

No âmbito da Operação Quasar, são 12 mandados de busca e apreensão no Estado de São Paulo: na capital paulista e nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto

Agência Brasil

