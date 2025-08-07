Política

Brasília

Líder do PL na Câmara diz que não houve chantagem por desobstrução e pede desculpa a Motta: "Não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco"

Mais cedo, o presidente da Casa já havia negado que o fim da ocupação do plenário pela oposição tenha sido negociado em troca do compromisso de pautar o projeto da anistia

Estadão Conteúdo

Fellipe Gualberto

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS