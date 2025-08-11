Política

Ressarcimento na fatura
Notícia

Leite silencia, e Assembleia promulga lei que prevê indenização para quem ficar sem luz por mais de 24 horas no RS

Proposta apresentada pela deputada Adriana Lara (PL) havia sido aprovada em junho; governo devolveu a matéria ao Legislativo

Paulo Egídio

Guilherme Gonçalves

