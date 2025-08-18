Política

Voltou atrás
Notícia

Leite revoga decretos que concediam folgas por trabalho extra a auditores e procuradores do Estado

O benefício, decretado em meados de julho, previa até 10 afastamentos por mês, sem possibilidade de conversão em dinheiro

Paulo Egídio

