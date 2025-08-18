Leite revoga decretos que concediam folgas por trabalho extra a auditores e procuradores do Estado

Revogação assinada pelo governador foi publicada em edição extra do diário oficial. Renan Mattos / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite revogou os quatro decretos que concediam folgas por trabalho extra a procuradores do Estado e a auditores da Secretaria da Fazenda. A revogação foi publicada na tarde desta segunda-feira (18), em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Os decretos haviam sido editados no dia 17 de julho, durante o recesso parlamentar, e previam a concessão de um dia de folga a cada três trabalhados, com limite de até 10 afastamentos por mês. Não havia previsão de converter o benefício em dinheiro.

Conforme a redação dos textos, teria direito às folgas o procurador ou auditor "designado para o desempenho de funções ou atribuições extraordinárias, quantitativa ou qualitativamente consideradas, administrativas ou finalísticas, voltadas para o atingimento das metas institucionais".

A criação do benefício gerou reação na Assembleia Legislativa. As bancadas do PT e do Novo apresentaram projetos para anular os atos do governador. Já os deputados que integram a base aliada pediram que o governador revogasse os decretos.

No início do mês, o governador disse que a iniciativa estava amparada na legislação, mas reconheceu que o assunto gera controvérsia e disse estar disposto a discutir ajustes ou revisões com deputados.

Em nota assinada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o governo disse que "a medida possui base legal sólida e estava em plena conformidade com a legislação vigente".

No entanto, afirma que, após diálogo com a base na Assembleia Legislativa "constatamos que o tema não teve a devida compreensão pública e acabou sendo alvo de interpretações equivocadas, que impediram uma avaliação serena sobre seu real propósito" (leia a íntegra clicando aqui).

Comparação com licença compensatória

O benefício foi pleiteado pelos procuradores e auditores após a criação da licença compensatória a membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, que também concede até 10 dias de folga ao mês. No entanto, no caso dos servidores do Executivo, não havia previsão de converter as folgas em dinheiro.

Atualmente, os funcionários já têm direito de receber remuneração adicional em casos determinados, como o acúmulo de funções pela substituição de colegas. Com isso, as folgas seriam concedidas depois que a aplicação das gratificações por substituição atingisse o teto constitucional, de R$ 46,3 mil por mês.

As regras para a concessão da vantagem ainda seriam regulamentadas pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda, que são responsáveis por auferir as métricas de trabalho dos servidores.

O que diz o governo do Estado

"O Governo do Estado do Rio Grande do Sul informa que decidiu revogar os decretos que previam a conversão de cumprimento de trabalhos excepcionais em dias de folga para procuradores, auditores e servidores de áreas estratégicas.

A medida possui base legal sólida e estava em plena conformidade com a legislação vigente, representando uma alternativa adequada de compensação ao esforço adicional dos servidores sem aumento de despesas ou afronta ao teto remuneratório. No entanto, a partir do diálogo com nossa base na Assembleia Legislativa, constatamos que o tema não teve a devida compreensão pública e acabou sendo alvo de interpretações equivocadas, que impediram uma avaliação serena sobre seu real propósito.

Diante disso, e compreendendo os desafios que ainda teremos pela frente, o Governo do Estado optou por revogar a medida, abrindo espaço para que seja discutida em momento quando houver compreensão para que seja retomado esse debate, sem a contaminação gerada pelo ambiente atual, que também envolve a antecipação do debate eleitoral do próximo ano.

A decisão também leva em conta o expediente encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda, que sugeriram a revogação diante do uso político que o tema sofreu, mesmo reconhecendo a plena legalidade e pertinência da iniciativa. O governo agradece a compreensão e o espírito colaborativo desses dois órgãos e reafirma o reconhecimento ao trabalho de excelência desempenhado por procuradores e auditores, fundamentais para a série de medidas que vêm permitindo a retomada do desenvolvimento no Estado.