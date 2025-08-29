Política

Suspensa há oito meses
Notícia

Leite pede que Tribunal de Contas libere PPP para reforma e manutenção de escolas estaduais

Governador se manifestou em evento no Palácio Piratini. Cautelar que barrou medida foi emitida em dezembro do ano passado pelo conselheiro Estilac Xavier; recurso está sob análise

Paulo Egídio

