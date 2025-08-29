Leite pede que Tribunal de Contas libere PPP para reforma e manutenção de escolas estaduais

Eduardo Leite abordou assunto durante evento no Palácio Piratini, na quinta. Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

O governador Eduardo Leite pediu publicamente que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) derrube a medida cautelar que suspendeu a parceria público-privada (PPP) para reforma e manutenção de 99 escolas estaduais. O processo está parado desde dezembro do ano passado por decisão do conselheiro Estilac Xavier, mas o governo apresentou recurso (entenda abaixo).

Na quinta-feira (28), durante evento no Palácio Piratini, o governador questionou a suspensão do processo e pediu que a suspensão seja revertida.

— Faço o questionamento justamente porque em relação a outros modelos idênticos ao do Estado (de PPPs), que são os de Porto Alegre e de Caxias do Sul, por exemplo, não houve o mesmo questionamento. Mas houve em relação ao nosso — disse o governador.

Em nota, o gabinete de Estilac informou que o recurso apresentado pelo governo está sendo analisado dentro dos prazos regimentais (leia a íntegra).

Leite afirmou que o governo estadual já forneceu as informações solicitadas pelo TCE e que o conteúdo foi analisado pela auditoria da Corte. Segundo ele, o governo aguarda a liberação para lançar o edital da PPP.

— A auditoria do Tribunal já analisou as informações e manifestou que elas satisfazem os questionamentos, mas o conselheiro ainda não levou isso para derrubar a própria cautelar que tinha concedido. Estamos pedindo que levante essa restrição pra que a gente possa lançar o edital, porque estamos falando de um investimento próximo de R$ 1 bilhão em 99 escolas que estão nas regiões mais vulneráveis do Estado — ressaltou Leite.

Leia Mais Governo Leite autoriza construção da primeira escola nova para a rede estadual desde 2009

A PPP estruturada pela Secretaria da Reconstrução prevê a qualificação de infraestrutura de 99 escolas estaduais. A empresa vencedora será responsável por executar reformas e cuidar da manutenção dessas instituições durante 25 anos. Para isso, o Estado vai aportar até R$ 203,6 milhões por ano.

Como está o processo

A proposta de PPP para as escolas estaduais está sendo analisada pela equipe do TCE desde julho do ano passado. Desde então, técnicos da Corte sugeriram uma série de alterações e ajustes no modelo desenhado pelo governo.

Os auditores apontaram, por exemplo, a necessidade de:

revisar os cálculos da modelagem

incluir especificações mais detalhadas sobre as obrigações do parceiro privado

inserir um plano para mitigação de riscos em caso de eventos climáticos

Conforme relatório emitido no dia 10 de julho pelo Serviço de Auditoria de Engenharia e Desestatizações (Saede), as sugestões foram atendidas ou justificadas pelo governo.

O diretor-geral do TCE, Roberto Tadeu de Souza Júnior, confirma que a equipe técnica da Corte demonstrou concordância com a versão atual da documentação apresentada pelo Estado.

— Em princípio, o Estado estaria se predispondo a corrigir tudo o que foi apontado como potenciais problemas — relatou.

Leia Mais Cerca de 33 mil crianças ficaram sem vagas em creches no Rio Grande do Sul em 2024

Agravo está em análise

Após apresentar os últimos esclarecimentos à área técnica do TCE, o governo estadual protocolou recurso pedindo que Estilac Xavier reverta a medida cautelar. O agravo foi distribuído ao gabinete do conselheiro no dia 23 de julho. Em tese, não há prazo para que ele tome decisão.

No despacho mais recente sobre o caso, Estilac decidiu manter a validade da cautelar. A decisão foi publicada em 7 de julho, três dias antes do último relatório da equipe técnica.

Na ocasião, o conselheiro apontou fatores como:

insuficiência de comprovação de que a PPP será vantajosa

violação da lei que prevê autonomia pedagógica e administrativa das escolas

a ausência de fiscalização permanente da execução do contrato

Em nota emitida nesta sexta, o gabinete de Estilac informou que o recurso está sendo analisado e que o governo protocolou nova petição no processo nesta quinta.