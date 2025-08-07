Leite defende conversa entre Lula e Trump: "Não interessa se gosta ou se não gosta"

Leite falou ao "Timeline" nesta quinta-feira (7). Renan Mattos / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite defendeu a necessidade de que haja um uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do tarifaço imposto ao Brasil — e que irá afetar a indústria gaúcha.

Em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, Leite destacou a responsabilidade do presidente do Brasil na resolução da situação, e que é preciso que ele fale com Trump o quanto antes, ainda que "haja risco de constrangimento".

— Não interessa se gosta, se não gosta, se tem risco de tentativa de constrangimento — declarou o governador — Os brasileiros vão sofrer, os gaúchos vão sofrer as consequências dessas medidas. Então, não interessa se há constrangimento, não vai "se humilhar" como o presidente Lula fala, tá errado, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que construir soluções.

Prisão domiciliar de Bolsonaro é "equivocada", avalia Leite

Na entrevista, o governador ainda avaliou a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e classificou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como equivocada.

— Uma medida cautelar que muitos especialistas e juristas fizeram críticas foi a obrigação estabelecida não apenas da tornozeleira, mas também o cerceamento ao uso de redes sociais, próprias e de terceiros. Em relação ao ex-presidente, pareceu, no que diz respeito a manifestações do ex-presidente, exacerbada e até quase que impossível de ser cumprida — defende Leite.

"Sou fortemente contra", diz governador sobre anistia

Questionado, Leite opinou sobre a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro, que aguarda votação no Congresso Nacional. O governador defendeu que o debate político é legítimo e pode acontecer, mas se posicionou contra o perdão das penas.

— Não haver responsabilização nenhuma é inadmissível. Acho que tem que haver. O Brasil já tem um sentimento muito forte de impunidade. E aí eu vejo gente que está defendendo a anistia, invocando que "há tantas pessoas no país não são punidas pelos crimes que cometem, agora vão querer punir esses?", mas a solução não é anistiar esses, a solução é buscar punir os outros, e não gerar mais impunidade — declarou Leite.

“Tem alguns excessos que preocupam”, diz Leite sobre Alexandre de Moraes

O governador ainda avaliou a atuação do ministro Alexandre de Moraes diante dos últimos acontecimentos. Leite destacou que o ministro teve uma condução importante do processo eleitoral, mas ponderou que há alguns excessos por parte do magistrado:

— Acho que o ministro Alexandre Moraes tem erros e acertos, acho que ele teve uma condução importante do processo eleitoral, com bastante firmeza, mesmo no processo relacionado ao 8 de janeiro. Mas tem alguns excessos que preocupam, que um deles é esse agora da prisão domiciliar (do ex-presidente Jair Bolsonaro) — avaliou.



