Leite defende concessão de folgas a procuradores e auditores do Estado, mas diz que governo está aberto a ajustes

O governador Eduardo Leite saiu em defesa dos decretos publicados no mês passado que concedem até 10 dias de folga por mês a procuradores e auditores do Estado como compensação por trabalho extraordinário. A criação do benefício provocou reação na Assembleia Legislativa, onde as bancadas do PT e do Novo tentam derrubá-lo.

Questionado sobre o tema nesta segunda-feira (4) Leite afirmou ter "absoluta convicção" de que as normas estão amparadas na legislação e salientou que a própria Assembleia aprovou esse tipo de compensação na reforma administrativa de 2019.

— Do ponto de vista formal, temos absoluta convicção de que seguem o que a legislação estabelece. A própria Assembleia Legislativa votou um projeto de lei que nós mandamos, que estabelece essa possibilidade de usar as folgas como medida compensatória para exercício de trabalho extraordinário — disse o governador.

Por outro lado, Leite reconheceu que o tema gera controvérsia e disse estar disposto a discutir o assunto com os parlamentares, sobretudo os aliados.

— É um tema que eu sei que suscita questionamentos, muito enviesados por um lado, por conta de interpretações distorcidas que se fez. Mas entendo que precisamos ouvir se os parlamentares da base têm algo a nos dizer, se a Assembleia deseja discutir isso. O governo sempre dialogou, sempre escutou. Caso se entenda que deve ser feita alguma revisão, algum ajuste, terá a disponibilidade de fazê-lo — declarou.

O governador também rejeitou comparações com vantagens concedidas por outros poderes e sublinhou que a medida visa compensar efetivamente horas de trabalho já realizadas.

— Não é nem de longe algo comparado ao que outros poderes tenham feito. No caso, trata-se de compensar com folgas trabalho efetivamente executado — afirmou.

Neste caso, o governador se refere à comparação com a licença compensatória concedida membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. O benefício também garante até 10 dias de folga ao mês, mas, no caso das carreiras jurídicas, as folgas podem ser convertidas em dinheiro, o que não será possível no caso de procuradores e auditores.

Histórico do tema

Os decretos que concedem as folgas a procuradores e auditores da Fazenda foram publicados no dia 17 de julho, no início do recesso parlamentar. Esses profissionais terão direito a um dia de folga a cada três trabalhados, com limite de até 10 afastamentos por mês. A medida não deve gerar impacto financeiro.

Conforme a redação dos decretos, terá direito ao benefício o procurador ou auditor "designado para o desempenho de funções ou atribuições extraordinárias, quantitativa ou qualitativamente consideradas, administrativas ou finalísticas, voltadas para o atingimento das metas institucionais".

As regras para estes funcionários estabelecem remuneração adicional em casos determinados de trabalho extra, como o acúmulo de funções pela substituição de colegas, mas limitadas ao teto constitucional, de R$ 46,3 mil por mês.