Leite anuncia pacote de investimentos em Eldorado do Sul com novo hospital, construção de casas e limpeza de bueiros

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira (4) um conjunto de investimentos que somam R$ 190 milhões voltados à recuperação de Eldorado do Sul, município gaúcho mais afetado pela enchente de maio de 2024. Os repasses foram oficializados pelo governador Eduardo Leite em solenidade na prefeitura.

Entre as ações previstas, está a construção de um novo hospital municipal, com investimento de R$ 66,6 milhões — sendo R$ 1,65 milhão para o projeto e R$ 65 milhões para as obras.

A unidade terá 65 leitos de internação e 10 na sala de recuperação, atendendo também moradores de Guaíba e Barra do Ribeiro. O aporte do projeto será via fundo da reconstrução (Funrigs) e o da obra, com recursos do tesouro.

— O Estado vai garantir os recursos para executar essa obra porque é importante para Eldorado e para a Região Metropolitana, pois vai ajudar a amortecer a demanda que tem sobre os hospitais da Capital — disse Leite.

Desejo antigo do município, o hospital terá estrutura preparada para a manutenção dos serviços em situações de calamidade. Serão quase 10 mil metros quadrados construídos em cinco pavimentos, sendo o térreo reservado para estacionamento.

A unidade será voltada às áreas de clínica médica, saúde mental, cuidados prolongados e atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), além de especialidades como dermatologia, gastroenterologia, cirurgia geral, cirurgia vascular e ginecologia.

Novas casas

Na área habitacional, o Estado anunciou a compra de um terreno de 72,9 mil metros quadrados no loteamento GardenVille, que fica na Estrada da Arrozeira, para a construção de 473 moradias definitivas. O investimento é de R$ 47,6 milhões na aquisição do terreno e na preparação da infraestrutura e outros R$ 65,8 milhões na construção das casas.

A iniciativa se soma aos projetos habitacionais em andamento no município. Com o valor anunciado nesta segunda, os aportes estaduais para a área habitacional chegam a R$ 225,6 milhões.

Outro investimento confirmado por Leite são R$ 6 milhões para hidrojateamento de 155 mil metros de redes de drenagem, com execução prevista de 12 meses. A técnica visa prevenir inundações futuras ao desobstruir os sistemas de escoamento de água, usando jatos de água em alta pressão para remover detritos, sedimentos e obstruções de tubulações, bueiros e bocas de lobo.

Ainda nesta segunda, foi assinado o contrato para a atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra as cheias da Bacia do Rio Jacui. Essa iniciativa custará R$ 3,75 milhões em recursos do Funrigs. A empresa contratada deverá apresentar o resultado do trabalho em até 180 dias.

Trata-se da primeira etapa da obra que visa proteger Eldorado nas cheias. Após a atualização, terão de ser contratados o projeto executivo e a execução da obra.

Relação de investimentos

Novo hospital

Unidade terá 65 leitos de internação e 10 leitos na sala de recuperação

Projeto: R$ 1,65 milhão

Obra: R$ 65 milhões

Habitação

Compra de terreno de 72,9 mil m² no loteamento GardenVille

Valor: R$ 47,6 milhões

Construção de 473 casas definitivas

Valor: R$ 65,8 milhões

Hidrojateamento de redes de drenagem

Limpeza de 155 mil metros de tubulações e bueiros

Valor R$ 6 milhões

Prazo de execução: 12 meses

Proteção contra cheias - Bacia do Jacuí