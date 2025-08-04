Moraes volta a dizer que "Justiça é cega, mas não é tola" ao decretar prisão domiciliar de Bolsonaro; leia a íntegra

Bolsonaro apareceu em registro publicado nas redes sociais dos filhos Flavio Bolsonaro e Carlos. Carlos Bolsonaro @CarlosBolsonaro / X/Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4).

Na decisão, o ministro alega descumprimento de medidas cautelares após publicação de vídeo em redes sociais durante ato realizado no domingo (4). A ação foi realizada pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro que, posteriormente, apagou a publicação. Carlos também publicou foto do pai.

A prisão domiciliar deve ser cumprida em seu endereço residencial, com as seguintes normas:

Uso de tornozeleira eletrônica

Proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados

Recolhimento de todos os celulares disponíveis no local

Medidas cautelares estabelecidas anteriormente

No dia 18 de julho, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e estabeleceu o cumprimento de medidas cautelares, como:

Uso de tornozeleira eletrônica

eletrônica Recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados

de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros

Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras

Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros

Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados dos quatro núcleos da trama golpista