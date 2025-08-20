Política

Infraestrutura
Notícia

Lançado há dois anos, Novo PAC investiu R$ 24 bilhões no RS, mas 41% das obras previstas ainda não começaram

Retomada do programa seria uma das marcas do terceiro mandato de Lula. No país, até o fim de 2024, 61% dos projetos ainda estavam em fase preparatória ou de licitação

Mathias Boni

