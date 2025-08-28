Justiça da Itália mantém decisão e Zambelli deve continuar presa

Deputada está presa desde o dia 29 de julho na Itália. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Justiça da Itália decidiu que a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) deve aguardar presa pelo processo de extradição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28).

Na quarta-feira (27), três juízes da Corte de Apelação do país europeu julgaram o pedido da brasileira de responder em liberdade e avaliaram que existe o "grau máximo" de risco de fuga, caso ela seja solta.

À jornalista Andréia Sadi, o advogado de Zambelli, Fabio Pagnozzi falou que, durante a audiência de quarta, o responsável pela perícia médica afirmou apenas que a deputada poderia continuar no cárcere, sem apresentar justificativas.

Leia Mais Justiça da Itália decide manter Carla Zambelli presa durante processo de extradição

O advogado também negou o risco de fuga.

— Ela não tem nem passaporte italiano, nem passaporte brasileiro e não tem dinheiro porque o Alexandre de Moraes (ministro do STF) bloqueou as contas dela e do marido. Então, ela não tem como ir para outro lugar — disse

A primeira audiência do caso foi realizada em 13 de agosto. Na ocasião, a deputada licenciada alegou mal-estar e precisou de atendimento médico.

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho. Ela fugiu para o país após ser condenada em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).