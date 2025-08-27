Justiça da Itália decide manter Carla Zambelli presa durante processo de extradição

Carla Zambelli acumula duas condenações pelo Supremo Tribunal Federal. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Justiça da Itália determinou nesta quarta-feira (27) que a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), aguarde presa pelo processo de extradição. Decisão foi tomada após realização de uma nova audiência sobre o caso.

O juiz responsável pelo processo, no entanto, solicitou um intervalo para analisar os documentos, o que pode gerar uma nova decisão ainda nesta quarta-feira. Após a audiência, um novo pedido de soltura foi feito pela defesa da deputada, alegando questões de saúde.

No pedido, eles argumentam ainda que o governo brasileiro não fez um pedido de prisão preventiva. Porém, na Corte italiana, um pedido de prisão na lista de alerta vermelho da Interpol, caso da parlamentar brasileira, é equivalente a um pedido de prisão em âmbito internacional.

A primeira audiência do caso foi realizada em 13 de agosto. Na ocasião, a deputada licenciada alegou mal-estar e precisou de atendimento médico.

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho. Ela fugiu para o país após ser condenada em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).