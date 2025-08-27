Política

Após audiência
Notícia

Justiça da Itália decide manter Carla Zambelli presa durante processo de extradição

Processo diz respeito ao pedido do Supremo Tribunal Federal para que a deputada licenciada seja enviada de volta ao Brasil para cumprir condenações

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS