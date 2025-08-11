Julgamento de Bolsonaro pode render novas sanções dos EUA ao Brasil, ameaça Eduardo Bolsonaro

Filho do ex-presidente lidera lobby por sanções ao Brasil nos EUA. Reprodução / Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (11), em entrevista ao jornal britânico Financial Times, que os Estados Unidos devem intensificar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, impondo novas sanções a ministros que não encerrem o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro.

O ex-presidente é réu acusado de coordenar um golpe de Estado. Eduardo lidera uma campanha de lobby em Washington para que os EUA tomem medidas contra a corte brasileira para evitar uma eventual prisão do pai.

— Eu sei que Trump tem uma série de possibilidades sobre a mesa, desde sancionar mais autoridades brasileiras, até uma nova onda de revogação de vistos, até questões tarifárias — disse o deputado federal brasileiro ao jornal britânico.

Eduardo também afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado com a Lei Magnitsky, "queimou todas as suas opções", enquanto Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, "ainda não".

— Trump ainda tem a opção de dobrar sua aposta com base na reação de Moraes — declarou.

Entre as possíveis retaliações, ele cita a chance de sanções contra a esposa de Moraes, "que é seu braço financeiro", além de revogação de vistos a aliados do ministro. A ameaça de retaliações já havia sido estendida a aliados de Moraes na semana passada, em publicação feita pela Embaixada dos EUA no Brasil.

O deputado destacou ainda que pretende levar o tema à Europa para pressionar por sanções contra a corte brasileira no Parlamento Europeu.

— Eu quero levar as sanções dos EUA à atenção dos parlamentares europeus para que ele possa ser sancionado lá — afirmou.