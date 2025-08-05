Julgamento de Bolsonaro é previsto para setembro, mesmo com decreto de prisão domiciliar

O início do julgamento da ação sobre a trama golpista tem previsão mantida para acontecer nos primeiros dias de setembro, mesmo com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira (4) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A data do julgamento, porém, só será marcada quando Moraes, relator do processo, pedir a inclusão na pauta de julgamentos ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Caberá a ele a definição da data, assim como a opção por sessões extraordinárias. As informações são do jornal O Globo.
A expectativa do Supremo é que, até o final do ano, maior parte das análises envolvendo os 33 denunciados pela Procuradoria Geral da União (PGR) já estejam concluídas. Atualmente, o processo que trata do "núcleo crucial" da trama golpista está na fase das alegações finais, última etapa antes de ser levado ao plenário da Primeira Turma.
Conforme apurou o jornal O Globo, as determinações do presidente dos EUA, Donald Trump, não terão interferência no julgamento.
Prisão domiciliar
A decisão de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
Também na segunda, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares apreendeu celulares.
Alexandre de Moraes afirmou, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".
"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.
"A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta segunda-feira (4/8), em Brasília/DF, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 14129", informou a PF em nota.
Denúncia da PGR
A PGR denunciou 34 pessoas pelo movimento antidemocrático e dividiu-as em quatro núcleos, de acordo com o papel que teriam desempenhado na trama, a fim de organizar as denúncias e julgamentos.
O núcleo um, chamado pela acusação de "crucial" e integrado pelos oito depoentes desta semana, responde por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
No núcleo dois, são réus seis investigados. Eles seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022.
O núcleo três é formado por militares e um policial federal, acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista a fim de impedir a posse de Lula, eleito em 2022, e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder.
O núcleo quatro, por sua vez, seria responsável por uma operação estratégica de desinformação. Sete pessoas são rés nessa fatia da denúncia.
Além dos citados nestes quatro núcleos, está entre os denunciados o empresário Paulo Figueiredo, neto de João Figueiredo, último presidente no período da ditadura militar. Segundo a Agência Brasil, não há data para que a denúncia contra ele seja julgada, porque ele mora nos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo.