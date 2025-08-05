Julgamento de Bolsonaro é previsto para setembro, mesmo com decreto de prisão domiciliar

Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada na segunda-feira (4). Ton Molina / STF

O início do julgamento da ação sobre a trama golpista tem previsão mantida para acontecer nos primeiros dias de setembro, mesmo com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira (4) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A data do julgamento, porém, só será marcada quando Moraes, relator do processo, pedir a inclusão na pauta de julgamentos ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Caberá a ele a definição da data, assim como a opção por sessões extraordinárias. As informações são do jornal O Globo.

A expectativa do Supremo é que, até o final do ano, maior parte das análises envolvendo os 33 denunciados pela Procuradoria Geral da União (PGR) já estejam concluídas. Atualmente, o processo que trata do "núcleo crucial" da trama golpista está na fase das alegações finais, última etapa antes de ser levado ao plenário da Primeira Turma.

Conforme apurou o jornal O Globo, as determinações do presidente dos EUA, Donald Trump, não terão interferência no julgamento.

Prisão domiciliar

A decisão de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Também na segunda, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares apreendeu celulares.

Alexandre de Moraes afirmou, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.

"A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta segunda-feira (4/8), em Brasília/DF, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 14129", informou a PF em nota.

Denúncia da PGR

A PGR denunciou 34 pessoas pelo movimento antidemocrático e dividiu-as em quatro núcleos, de acordo com o papel que teriam desempenhado na trama, a fim de organizar as denúncias e julgamentos.

O núcleo um, chamado pela acusação de "crucial" e integrado pelos oito depoentes desta semana, responde por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No núcleo dois, são réus seis investigados. Eles seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022.

O núcleo três é formado por militares e um policial federal, acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista a fim de impedir a posse de Lula, eleito em 2022, e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder.

O núcleo quatro, por sua vez, seria responsável por uma operação estratégica de desinformação. Sete pessoas são rés nessa fatia da denúncia.