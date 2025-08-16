Jair Bolsonaro passa por exames em hospital de Brasília

Jair Bolsonaro teve sua prisão domiciliar decretada em 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deu entrada em um hospital particular de Brasília para passar por uma bateria de exames na manhã deste sábado (16). Ele chegou ao DF Star, localizado na Asa Sul da capital federal, por volta das 9h.

Apoiadores estavam na frente do hospital desde as 8h aguardando sua chegada. Eles fazem orações pela saúde do ex-presidente.

Apoiadores do ex-presidente em frente ao hospital. Evaristo Sa / AFP

Desde que levou uma facada, em 2018, Bolsonaro tem recorrentes problemas de saúde. Em abril deste ano, ele realizou uma nova cirurgia após complicações decorrentes das lesões do ataque.

Os procedimentos deste sábado foram solicitados pelo médico do ex-presidente para reavaliar “os sintomas de refluxo e soluços refratários” após a adoção de nova medicação. Bolsonaro deverá passar por exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.

De acordo com o pedido de seus advogados, o ex-presidente precisará permanecer de seis a oito horas no hospital DF Star. Pela decisão de Moraes, a defesa do ex-presidente deverá apresentar, no prazo de 48 horas, o atestado de comparecimento, contendo os procedimentos realizados e os horários do atendimento.

Durante o período em que estiver fora de casa, Jair Bolsonaro deverá continuar sendo monitorando por tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou que a Secretaria Administração Penitenciária do Distrito Federal faça o acompanhamento do deslocamento. O órgão é responsável pelo monitoramento eletrônico do equipamento.

Julgamento marcado

Na sexta-feira (15), o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, serão julgados Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa.

As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h. Haverá também sessões das 14h às 19h nos dias 2, 9 e 12.

Os oito réus são: