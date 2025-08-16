Política

Jair Bolsonaro passa por exames em hospital de Brasília

Ex-presidente recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes para sair de casa pela primeira vez desde a decretação da prisão domiciliar em 4 de agosto

Mathias Boni

