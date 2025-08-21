Política

Após pesquisa

"Imagina se tiver o quarto mandato", diz Lula sobre incomodar a oposição

Presidente afirmou que pretende se candidatar à reeleição no próximo ano e que está com uma boa resistência física

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa e Geovani Bucci

