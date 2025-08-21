"Imagina se tiver o quarto mandato", diz Lula sobre incomodar a oposição

Pesquisa Quaest mostrou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários em 2026. Ricardo Stuckert / PR / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu nesta quinta-feira (21) que deverá se candidatar à reeleição no ano que vem. Lula costuma dizer que decidirá sobre a participação no pleito após avaliação da saúde dele.

Para apoiadores em Sorocaba, no interior de São Paulo, o petista se manifestou sobre a possibilidade de um quarto mandato à frente do Planalto.

— Se preparem para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados — afirmou o presidente.

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostrou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.

Sobre a sua saúde, Lula disse que tem hoje, aos 79 anos, uma melhor resistência física do que quando tinha 65 anos e deixou a Presidência em 2010, no término do segundo mandato.

— Eu vou fazer 80 anos em outubro e eu digo para todo mundo aqui que, hoje, eu tenho mais resistência física do que quando eu tinha 65 anos de idade. Hoje eu consigo andar 30 minutos a seis quilômetros por hora e 30 minutos a oito quilômetros por hora, sem cansar — afirmou o presidente.