Hugo Motta encaminha pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro

Parlamentar reside nos Estados Unidos desde março. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou ao Conselho de Ética da Casa quatro pedidos de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que reside nos Estados Unidos desde março.

A movimentação do pedido ocorre após PT e PSOL apresentarem recursos contra o parlamentar. Antes, as representações estavam paradas na Mesa Diretora da Casa.

As siglas acusam Eduardo de ter condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. As informações são do O Globo.

LEIA TAMBÉM Nunes Marques vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli

Segundo os requerimentos, Eduardo Bolsonaro está atuando contra os interesses do Brasil — os documentos citam o apoio às tarifas de 50% aplicadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros. Além da proposição de sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O Conselho de Ética — presidido atualmente por Fábio Schiochet (União-PR) — deve analisar se existem indícios de quebra de decoro e propor medidas.

LEIA TAMBÉM STF marca julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Hugo Motta comentou, em entrevista à GloboNews nesta quinta, a conduta do deputado fora do país:

— O deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu respeito, poderia estar cumprindo o papel de defender a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que é um direito de defesa amplo e deve ser respeitado, isso é válido na democracia, mas quando parte para um trabalho contra o país, que prejudica empresas, nossa economia, eu não acho razoável.