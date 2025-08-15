Política

Salário de R$ 7,2 mil 
Notícia

Hugo Motta emprega caseiro de sua fazenda com verba da Câmara, diz jornal 

Ary Gustavo Soares ocupa o cargo de secretário parlamentar que prevê 40 horas de trabalho por semana e dedicação exclusiva; Motta ainda não se manifestou

Zero Hora

