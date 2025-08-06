Política

Decisão do STF
Notícia

Homem que sentou na cadeira de Moraes no 8 de Janeiro é condenado a 17 anos de prisão

Ele também terá que pagar R$ 30 milhões pelos prejuízos causados pela depredação, valor que será dividido entre todos os condenados pelas invasões

Agência Brasil

