Política

Depois de sanções
Notícia

Haddad afirma que levará ao secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, informações de como funciona o Judiciário brasileiro

Questionado sobre se o governo não pretende retaliar os Estados Unidos comercialmente, o ministro disse preferir a palavra "proteger"

Estadão Conteúdo

