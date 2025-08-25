Política

Segurança Pública

Governo propõe prever em lei o crime de "organização criminosa qualificada" para endurecer condenações a integrantes

O projeto também torna mais pesadas as penas para as organizações criminosas que agem na internet e a lavagem de dinheiro com criptoativos

Estadão Conteúdo

Marcelo Godoy

