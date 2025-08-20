Governo Lula tem 51% de desaprovação e 46% de aprovação, segundo pesquisa Quaest

Desaprovação do governo Lula segue maior no Sul e Sudeste. CanalGov / Youtube / Reprodução

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou que a desaprovação do governo Lula (PT) caiu dois pontos porcentuais, ficando em 51%, enquanto a aprovação subiu três, chegando a 46%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Esta é a menor diferença entre aprovação e desaprovação desde janeiro deste ano, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47%, aprovavam naquele mês. Em julho, a aprovação de Lula estava em 43%, enquanto a desaprovação era de 53%.

O levantamento aponta ainda que a aprovação do presidente melhorou no Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A desaprovação segue maior no Sul e Sudeste.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre 13 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

Por região

O levantamento aponta melhora na avaliação de Lula entre os brasileiros que vivem no Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Aprovação

Nordeste: 60% (eram 53%)

60% (eram 53%) Centro-Oeste e Norte: 44% (eram 40%)

44% (eram 40%) Sudeste: 42% (eram 40%)

42% (eram 40%) Sul: 38% (eram 35%)

Desaprovação

Nordeste: 37% (eram 44%)

37% (eram 44%) Centro-Oeste e Norte: 53% (eram 55%)

53% (eram 55%) Sudeste: 55% (eram 56%)

55% (eram 56%) Sul: 61% (eram 61%)

Recuperação

Lula recuperou a popularidade entre os eleitores que recebem o Bolsa Família. Ele começou o ano com 61% de aprovação neste grupo, mas o porcentual caiu sucessivamente até chegar a 50% em julho. Agora, subiu para 60%. Entre aqueles que não recebem o benefício, o presidente é aprovado por 43%.

Leia Mais Matheus Schuch | Nova ligação de Putin a Lula mostra aproximação entre os países em meio a tarifaço dos EUA

No recorte por idade, o maior crescimento foi entre os eleitores com 60 anos ou mais. Antes em empate técnico (48% de aprovação contra 46% de desaprovação), o placar agora é de 55% de eleitores que aprovam Lula contra 42% que desaprovam.

Também houve melhora na faixa dos 16 a 34 anos, mas a desaprovação ainda é superior à aprovação: 54% a 43%, ante 58% a 38% na última rodada.

Para Felipe Nunes, CEO da Quaest, a melhora na aprovação de Lula é fruto da combinação de fatores políticos e econômicos.

— A percepção do comportamento do preço dos alimentos trouxe alívio às famílias e reduziu a pressão sobre o custo de vida. Ao mesmo tempo, a postura firme de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump foi vista como sinal de liderança e defesa dos interesses nacionais. Menos pressão inflacionária somada à imagem de um presidente que reage a desafios externos ajudam a explicar o avanço de sua aprovação neste momento — disse.

Segundo a Quaest, 48% dos eleitores consideram que Lula e o PT são os dois atores que estão fazendo o que é mais certo na crise desencadeada pela taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Bolsonaro e seus aliados foram citados por 28%, enquanto 15% responderam nenhum dos lados e 9% não souberam ou não responderam.

Leia Mais Encontro entre Noboa e Lula interrompe hiato de quase 18 anos da última visita de um presidente do Equador ao Brasil