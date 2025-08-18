Governo dos EUA diz que Moraes é "tóxico" e critica decisão de Dino: "Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções"

Sede da Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília. Marcelo Câmara / Agência Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilhou uma postagem, nesta segunda-feira (18), dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “tóxico” para empresas e indivíduos que desejam fazer negócios com o país. Além disso, a nota reforça que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA, numa ligeira reação à decisão do ministro Flávio Dino, que declarou a ineficácia de decisões do Exterior ao Brasil.

A afirmação foi compartilhada na rede social X, reproduzindo um texto do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano (WHA, na sigla em inglês).

Segundo o comunicado, cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com Moraes, e estrangeiros devem agir com cautela, sob risco de sanções caso ofereçam apoio material a violadores de direitos humanos.

A ofensiva contra Moraes ocorre em meio a tensões diplomáticas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado no STF por crimes como tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, publicou cartas criticando o processo judicial e anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.