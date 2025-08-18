Política

Nas redes sociais
Notícia

Governo dos EUA diz que Moraes é "tóxico" e critica decisão de Dino: "Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções"

Postagem do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado foi endossada pela embaixada em Brasília

Gabriel Guedes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS