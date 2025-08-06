Gilmar Mendes nega desconforto sobre prisão de Bolsonaro e apoia Moraes: "Tem toda a nossa confiança"

Gilmar Mendes demonstrou apoio a Alexandre de Moraes. STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes manifestou apoio ao colega Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (6). O decano da Corte afirmou que não há "nenhum desconforto" com a decisão de Moraes de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

— O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio — disse Mendes a jornalistas ao chegar ao Fórum Saúde, realizado pela organização Esfera Brasil e pela EMS Farmacêutica em Brasília.

Uma ala do STF ficou incomodada com a decisão de Moraes de ter determinado a prisão domiciliar do ex-presidente sem consulta prévia aos demais ministros.

Indagado sobre a tentativa do governo dos Estados Unidos de interferir em assuntos internos do Brasil, Gilmar Mendes disse que "guerras tarifárias" são normais. Por isso, de acordo com ele, o mundo até constituiu a Organização Mundial do Comércio (OMC), que está enfraquecida.

— O que não é normal é a tentativa de fazer valer as tarifas para obter mudanças institucionais. Ou seja, afetar a soberania dos países. Isso é claramente repudiável e claramente não é aceito pelas nações maduras, como é o caso do Brasil. E as ações impostas ao ministro Moraes também deixam clara essa tentativa — considerou.

No último dia 30, o governo dos Estados Unidos oficializou a tarifa de 50% a produtos brasileiros, que entraram em vigor nesta quarta-feira. No dia 9 de julho, o presidente Donald Trump havia anunciado a medida, em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e divulgada na rede social Truth Social. Na ocasião, Trump justificou a imposição da taxa como resposta ao tratamento dado pelo Brasil a Bolsonaro.

Também no fim do mês de julho, o governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes. O dispositivo legal acionado pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos impõe sanções financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos.

Elogio antigo

Mendes já havia enaltecido Moraes anteriormente. Na sessão de encerramento do ano do Judiciário, em 19 de dezembro de 2024, ele elogiou a atuação do colega: