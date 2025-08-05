Flávio Bolsonaro diz que publicação nas redes sociais não foi pedido do pai e pede "anistia ampla e irrestrita"

Flávio diz que decisão de publicar vídeo do pai foi dele. Evaristo Sa / AFP

Da rampa de acesso ao Congresso Nacional, nesta terça-feira (5) Flavio Bolsonaro (PL-RJ) pediu "anistia ampla e irrestrita" aos réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022.

O senador também afirmou que o vídeo de Jair Bolsonaro que publicou nas redes sociais, citado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente na segunda-feira, partiu dele e não do pai. Ele apagou a o vídeo, que havia sido publicado no domingo.

— Foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não! Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal — declarou aos jornalistas na chegada ao Congresso, que retoma as atividades nesta terça após férias parlamentares.

Flavio ainda argumenta que "tem o direito de postar o que quiser" porque a medida cautelar de Moraes "dizia respeito a que Bolsonaro não falasse sobre o processo dele. O senador criticou a maneira como o ministro conduz alguns processos, segundo ele, "sem ouvir o Ministério Público" e seguindo sua própria lei.

Na sequência, o senador afirmou que um grupo de parlamentares vai aproveitar o retorno do recesso para propor "um pacote da paz". A medida passa pelo perdão dos réus pela trama golpista.