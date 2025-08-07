Flávio Bolsonaro afirma que há acordo para pautar anistia, não para aprovar

Medidas que beneficiam o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, preso na segunda (4), são chamadas pelos aliados de "pacote da paz". Edilson Rodrigues / Agencia Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (7) que há um acordo no Congresso para pautar, mas não para aprovar o projeto de anistia "geral e irrestrita" aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, incluindo seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente é réu em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

— A gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia, a gente está defendendo que há um acordo para que se paute a anistia tanto na Câmara quanto no Senado. E quem tiver maioria vai levar essa — afirmou Flávio em coletiva de imprensa.

A anistia foi uma das medidas reivindicadas nos atos da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. A obstrução física da mesa diretora da Câmara dos Deputados foi encerrada na noite de quarta (6), e a do Senado, na manhã desta quinta (7).

Flávio e os demais parlamentares da oposição defendem que tanto a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, como o impeachment de Moraes e o fim do foro privilegiado seriam uma forma de "pacificar" o país. As medidas que beneficiam Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde segunda (4), são chamadas pelos aliados de "pacote da paz".

Motta nega acordo desobstrução do plenário

A base do governo negou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) tenha acordado pautar a anistia. Em entrevista ao UOL nesta quinta, o deputado federal governista Rogério Correia (PT-MG) disse que o acordo foi feito apenas entre os partidos da oposição.

— Eles, parlamentares da oposição, estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia — disse.

Já o presidente da Câmara negou, ao chegar à Câmara nesta quinta (7), que tenha garantido contrapartidas para convencer a oposição a desistir da ocupação do plenário.

— A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. (...) A negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta — afirmou.

Na noite de quarta-feira (6), Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária. Com resistência dos bolsonaristas, o presidente iniciou a sessão e encerrou após um discurso de cerca de 10 minutos afirmando:

— País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais.

No discurso, Motta disse que a obstrução feita pela oposição ao governo Lula "não fez bem à Casa". Segundo ele, o ato não foi "condizente" com a história da Câmara.