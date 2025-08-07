Política

No Congresso

Flávio Bolsonaro afirma que há acordo para pautar anistia, não para aprovar

Filho de ex-presidente e outros parlamentares da oposição defendem que tanto a proposta de anistia, como o impeachment de Moraes seriam uma forma de "pacificar" o país

Estadão Conteúdo

Maria Magnabosco

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS